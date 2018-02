Dottori, artista futurista e fascista: la conferenza fa il pieno di pubblico

Partecipata conferenza in via Tornetta, presso la sede dell’Associazione Porta Santa Susanna. Alessandra Migliorati, docente di Storia dell’arte presso lo Studium perusinum, e Leonardo Varasano, storico del fascismo e attualmente Presidente del Consiglio Comunale di Perugia, hanno intrattenuto un qualificato uditorio su un tema tutto perugino. Titolo della conversazione: “Aeropittura e politica”.

Sotto i riflettori: la figura di Gerardo Dottori, pittore futurista e maestro dell'aeropittura. La Migliorati ha sottolineato l’adesione spontanea e immediata al futurismo storico marinettiano, nel tentativo dottoriano di liberarsi dell’ambiente artisticamente sonnacchioso della Vetusta. Milieu portato (si pensi alla Mostra d’Arte Antica del 1907) a riferirsi costantemente, e ripetitivamente, al passato.

Dottori, invece, si fa conquistare dal mito della macchina e dell’aereo, anche se la sua aeropittura può configurarsi come “normalizzazione” del Futurismo originale, in nome di una visione più composta che non rinuncia ai valori plastici e alla formazione accademica. Numerosi i riferimenti alla situazione aeroportuale umbra con Foligno e gli scali per idrovolanti di Passignano e Castiglione del Lago.

Varasano ha parlato di un’Italia fervidamente “mussoliniana”, facendo riferimento ai fondamentali studi di De Felice. Senza dimenticare figure “compromesse” col regime, ben più di Dottori, quali Brajo Fuso (squadrista della Disperatissima e marciatore) e tanti personaggi, poi divenuti alfieri del comunismo italiano. Interessanti le citazioni dei luoghi di incontro degli artisti, come il Caffè Mezzabestia di piazza Matteotti, citato anche nelle storie perugine del Catanelli. Numerosi i riferimenti cronologici, con scansione annuale della biografia dottoriana.

Intervento puntuale di Massimo Duranti, fondatore degli “Archivi” e massimo esperto dottoriano. Diversi gli argomenti portati dai convenuti che hanno mostrato di aver gradito l’appuntamento della dinamica Associazione, guidata dal presidente Galeno Scattini, col coordinamento culturale di Franco Bozzi e Giuseppe Severini, e col responsabile attivismo di Cristina Piacenti e Franco Bocci.