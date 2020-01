Conferenza Art Therapy alle Officine Fratti

Il giorno 1 Febbraio alle ore 10:00 presso le Officine Fratti (via Antonio Fratti 14\20, Perugia) Cinzia Lissi Gestalt Counselor, Arteterapeuta e formatrice europea Jean Monnet terrà una conferenza sull’Arteterapia, arte grafica, pittorica e visiva in ambito sociale, educativo e sanitario con le due ricerche scientifiche ottenute in ambito pediatrico e psichiatrico. Le ricerche sono state convalidate dall’Università di Bologna - Dipartimento di Psicologia Dinamica sede distaccata di Cesena, e curate dalla Prof.ssa Fiorella Monti e dalla Prof.ssa Francesca Agostini.

Nel 2013 Cinzia Lissi ha visto il suo progetto in ambito psichiatrico essere premiato dalla FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere) come eperienza valida da diffondere su tutto il territorio nazionale. Si occupa anche di pubblicazione di libri sull’arte, la relazione d’aiuto ed in generale sulla comunicazione delle esperienze artistiche nei vari reparti sanitari: pediatria, psichiatria, hospice, geriatria. Nel 2017 il suo progetto è stato normato dall’Azienda Sanitaria dell’Emilia Romagna dopo diversi anni di sperimentazione sul territorio.

Durante la conferenza verranno illustrate e documentate alcune esperienze di Arteterapia (grafica, pittorica e visiva) attraverso le opere di utenti di vari reparti ed anche di utenti in un rapporto riservato.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare: Dott.ssa Martina Mancinelli tel. 3464964939