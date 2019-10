Concorso pianistico "Lia Tortora", al via le audizioni a Città della Pieve

Entra nel vivo a Città della Pieve la 15° edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Lia Tortora”.

Da giovedì 24 ottobre al via le audizioni dei concorrenti, per poi approdare sabato 26 ottobre alla cerimonia per l’assegnazione dei premi ai vincitori dell’edizione 2019.

Quest'anno, oltre ai tanti pianisti provenienti da varie parti d'Italia, il Concorso ospiterà musicisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Serbia e Ucraina.

Le audizioni si svolgeranno presso il Teatro Comunale “Accademia degli Avvaloranti” giovedì e venerdì; i vincitori delle diverse categorie riceveranno i premi previsti dal Bando e si esibiranno nel Concerto dei Premiati che si terrà nello stesso teatro il 26 ottobre alle ore 17.00.

Anche quest'anno è previsto il Premio Speciale “Carla Morgante”, in memoria della pianista Carla Morgante, riservato a giovani pianisti di età non superiore ai dieci anni. Oltre alle previste borse di studio, una delle quali sarà offerta dal Lyons Club di Città della Pieve, verranno offerti un Concerto Premio da tenersi nella II edizione di PianoFormia (2020), organizzata dall'Accademia Musicale “Anna Maria Pennella” e un Concerto Premio da tenersi nella Stagione Concertistica dell'Università degli Studi della Tuscia-Viterbo (Stagione 2020-2021). Inoltre, sarà conferito un Diploma d’Onore agli insegnanti che avranno almeno due allievi tra i primi classificati.

Il Concorso “Lia Tortora” è nato nel 2005 per ricordare la figura e il lavoro dell’omonima insegnante che ha avviato allo studio del pianoforte un gran numero di giovani, molti dei quali hanno portato a compimento i loro studi facendo della musica la professione della loro vita.

Il Concorso, che gode del patrocinio del Comune di Città della Pieve, della Provincia di Perugia e della Regione Umbria, è diviso in cinque categorie per fasce d'età e prevede la partecipazione di pianisti italiani e stranieri.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.liatortora.it o scrivere alla mail concorsoliatortora@gmail.com.

