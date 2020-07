Non c’è età per il talento: il perugino Eddi Panzolini tra i vincitori del Concorso di 50&più

C’è anche il perugino Eddi Panzolini tra i vincitori della XXXVIII edizione del Concorso di 50&Più di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia che si è conclusa con l’assegnazione di 20 Farfalle d’Oro, 4 Libellule d’Oro, 34 Menzioni Speciali e 8 Segnalazioni della Giuria. L’artista perugino si è aggiudicato la Farfalla d’Oro per la Pittura con l’opera “Paestum”.

Eddi partecipa al Concorso 50&Più per la seconda volta e si è sempre interessato all’arte come mezzo per comunicare sensazioni interiori che possono essere viste e interpretate da un osservatore. Duccio Trombadori, giudice del Concorso 50&Più, descrive così l’opera presentata: “La partizione dell’architettura classica ritaglia profili allusivi sullo sfondo di colori astratti proporzionalmente distribuiti”. Le opere dei partecipanti over 50, desiderosi di esprimersi nelle quattro arti della parola e dell’immagine, sono state inviate direttamente sul sito dell’Associazione 50&Più e sono state successivamente visionate e commentate attraverso videointerviste dai membri della giuria

IL Concorso, ideato e organizzato dall’Associazione 50&Più, nei suoi quasi 40 anni di storia ha riservato intere settimane all’arte e alla creatività in località evocative come Baveno, sul Lago Maggiore, Assisi e Levico Terme, offrendo ai partecipanti un’occasione unica d’incontro e di condivisione. La nuova edizione, però, si è svolta via web sul sito www.spazio50.org. Le cinque migliori opere per ogni sezione – prosa, poesia, pittura e fotografia – sono state premiate con la Farfalla d’Oro, simbolo del concorso, dalla Giuria composta da affermati poeti, critici letterari e d’arte, scrittori, pittori, scultori e giornalisti. Immagine e copertina di quest’edizione eccezionale è l’opera Le Farfalle bianche del pittore Enrico Benaglia. Insieme a lui anche Elio Pecora, poeta, scrittore e saggista, Renato Minore, scrittore, giornalista e critico letterario, Lina Pallotta, docente e fotografa, e Duccio Trombadori, pittore, giornalista, scrittore e critico d’arte.