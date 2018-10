Foligno, concerto degli artisti di Gran Rapids all'Auditorium San Domenico

In occasione dei 25 anni del gemellaggio tra Perugia e Grand Rapids, Radio Luce è lieta di presentare un concerto d’eccezione dove si confronteranno musicalmente artisti di Grand Rapids (USA) con musicisti del territorio umbro.



Il 18 ottobre, alle ore 21, all'Auditorium San Domenico di Foligno la grande musica del tenore Claudio Rocchi e l'Incantico Orchestra e dei Vocal Artists of Grand Rapids, incanterà grandi e piccoli con le migliori arie della tradizione classica e napoletana, musica Gospel, Spiritual e canzoni Disney.



Al concerto si potrà accedere fino ad esaurimento posti e a fronte di un'offerta libera.



Non lasciarti scappare quest'unica data! Vocal artists of Grand Rapids, Claudio Rocchi & L'Incantico Orchestra a Foligno, il 18 ottobre alle 21, Auditorium San Domenico.



Per info contattare Radio Luce, 345 908-3788.

Lasciati incantare!