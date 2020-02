Violet Ghost e un anno di The bench: compleanno a La Cantinetta

Per festeggiare il compleanno di The bench, primo ep delle Violet Ghost, sabato 15 febbraio una serata speciale a La Cantinetta della locanda del Borgo a Rotecastello di San Venanzo.

Al consueto set acustico del gruppo si aggiungerà la batteria di Andrea Spigarelli e durante il live verranno proiettati visual e video curati da Massimo Margaritelli.



Il progetto Violet Ghost nasce all'inizio del 2017 dall'incontro di Elisabetta Caprini (all'attivo un album con il nome di Beth and the Volunteers) e Lucia Mariani (tastiera degli Inbetweeners).

Gusti comuni e affine sensibilità hanno costituito l'humus fertile per la creazione di pezzi che, con il passare del tempo, rispecchiano sempre di più la simbiosi artistica di questo duo.

Chitarra acustica, armonica, piano, organo e voci (che spesso si intrecciano): ecco gli ingredienti delle Violet Ghost.

Atmosfere folk, echi anni novanta.

Ingredienti semplici, diretti. Come le loro canzoni che raggiungono l'ascoltatore con la forza della loro verità.



Per ascoltare il disco:



http://bit.ly/TheBenchVioletGhost

http://bit.ly/VioletGhostYoutube