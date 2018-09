Concerto Segreto a Foligno per Formato Ridotto Live

FOLIGNO // Martedì 25 Settembre

Dopo la pausa estiva tornano le imperdibili serate targate Formato Ridotto Live!



A #FRL42, l'appuntamento di settembre, ospiteremo il secret concert di una band che sta facendo molto parlare di sé: ultimamente hanno condiviso i palchi con artisti come Willie Peyote, Lo Stato Sociale, Ketama126, Colombre, PopX...



PROGRAMMA

L'appuntamento è per Martedì 25 Settembre alle ore 21.30 presso Spazio Argilla a Foligno (PG).

Ad aspettarvi ci sarà il concerto segreto, un allestimento curato nel dettaglio e delizie da bere e da mangiare (vino locale, birra artigianale e uno sfizioso spuntino).



PRENOTAZIONE

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

La prenotazione può essere effettuata online (qui http://bit.ly/prenotaFRL42) o con sms/whatsapp al 329 181 3629.



BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di €15 e comprende tutto: concerto, vino, birra, spuntino!

Il pagamento può essere effettuato all'ingresso oppure online tramite PayPal (qui: http://bit.ly/FRL42PayPal)



LOCATION

Spazio Argilla

Via Monte Cologna, 14 (loc. Scafali)

Foligno

Gallery