Il concerto del Quintetto Bottesini al conservatorio di Perugia, tra "Ragione e sentimento"

Si chiude lunedì 16 aprile con un concerto del Quintetto Bottesini, alle 18 negli spazi dell'Auditorium del Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Ragione e sentimento, il viaggio intorno alla musica della compositrice francese Louise Farrenc. Terzo appuntamento della rassegna ideata dalla pianista perugina Linda Di Carlo, il concerto di lunedì segue quello del 30 marzo scorso con il giovane e talentuoso violinista Daniele Orlando, primo violino dei prestigiosi Solisti Aquilani e tra gli astri nascenti del concertismo italiano e internazionale.

Dopo un'introduzione della musicologa Bianca Maria Antolini, storica collaboratrice della Società italiana di Musicologia, il concerto di lunedì 16 aprile – ad ingresso gratuito - sarà dedicato ai quintetti per pianoforte e archi op. 30 e 31 della Farrenc, una “donna straordinaria – come sottolinea la stessa Di Carlo – vissuta nella prima metà dell'800 e modernissima per i suoi tempi. Nata in una famiglia di artisti, oltre ad essere una virtuosa del pianoforte e concertista fu anche docente di pianoforte per 30 anni alla Sorbona”.