Il gruppo rock italiano più famoso al mondo arriva al Lyrick di Assisi: un concerto da non perdere

Arriva finalmente domenica 11 marzo al Teatro Lyrick di Assisi (Santa Maria degli Angeli) l’Emotional Tattoos Tour di PFM - Premiata Forneria Marconi, un tour intenso che oltre a ripercorrere i più grandi successi del loro vastissimo repertorio, presenterà al pubblico anche alcuni brani tratti dal nuovo album ‘Emotional Tattoos’ (uscito il 27 ottobre scorso, per InsideOutMusic/SonyMusic). Ultimi giorni disponibili per acquistare i biglietti in prevendita nei circuiti Ticket One e Ticket Italia ed assicurarsi un posto al Lyrick.

È il gruppo rock italiano più famoso al mondo, l'unico ad avere scalato la classifica “Billboard” negli Stati Uniti. La PFM - Premiata Forneria Marconi, formazione nata nel 1970, l’11 marzo alle ore 21 sarà protagonista di un concerto imperdibile. Torna quindi la band, in data unica per la regione e dopo due anni di assenza dall’Umbria, con il suo nuovo tour mondiale ‘Emotional Tattoos’, che è anche il titolo del nuovo album pubblicato in contemporanea in due versioni differenti (una italiana e una inglese): un lavoro che segna un ritorno in grande stile a distanza di 14 anni dall’ultimo album di inediti. Ed un tour di supporto che prima di arrivare, tra le altre destinazioni, fino in Olanda, Giappone, Brasile, Usa e Messico, in Italia tocca anche la città di Assisi grazie alla stagione ‘Live in Umbria’ curata da Athanor Eventi.