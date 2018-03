Da X Factor ai palchi di tutta Italia: il tour di Francesca Michielin sbarca a Perugia, la data del concerto

Prosegue il Francesca Michielin Tour 2018, la nuova esperienza live di Francesca Michielin nei principali club di tutta Italia, prodotta e distribuita da Live Nation, partita lo scorso mese di marzo con l'anteprima al Fabrique di Milano. L'artista tanto amata dalle giovani generazioni (e non solo) arriva all'Afterlife Live Club di Perugia nell'ambito di Tourné, stagione dell'associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore, il prossimo 5 aprile (ore 21).

Francesca Michielin Tour 2018 è una grande avventura che porta l’ecletticità e la maturità artistica di Francesca in giro per l’Italia. La cantautrice e polistrumentista porta sul palco per la prima volta dal vivo 2640, il suo ultimo album di inediti pubblicato lo scorso 12 gennaio su etichetta Sony Music che ha raggiunto, con i precedenti singoli Vulcano e Io non abito al mare, la soglia dei 15 milioni di stream su Spotify.

È uno spettacolo che unisce il mondo del live electronics a quello pop/rock, per una scaletta ricchissima di oltre venti brani tutti suonati live, senza l’utilizzo di sequenze e riprodotti in una chiave di ascolto inedita. Francesca e la storica band che l'accompagna (Maicol Morgotti alla batteria e batteria elettronica, Luca Marchi al basso, pianoforte e synth, e Eugenio Cattini alla chitarra e synth) hanno a disposizione nella loro postazione, oltre agli strumenti tradizionali, le rispettive varianti elettroniche per dare a ogni esecuzione nuove sfumature in una dimensione unica. La Michielin, che suona come sempre tastiere, chitarra e basso, oltre al timpano e al TC helicon si avvale dell’utilizzo di un launchpad con cui prepara, lancia, looppa, e ferma i campionamenti rigorosamente catturati dal vivo.