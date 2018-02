La bravissima Francesca Michielin fa tappa a Perugia per il nuovo tour 2018: la data del concerto

Il tour 2018 di Francesca Michielin partirà da Milano il 17 marzo e arriverà nei principali club di tutta Italia vedendo raddoppiarsi le date della nuova avventura live di Francesca Michielin a Roma, già sold out il 12 aprile, e Roncade (TV), già sold out il 28 marzo, con nuovi concerti in programma il 13 aprile al Teatro Quirinetta e il 29 marzo al New Age.

Il tour segue l’uscita di 2640, il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 12 gennaio, che ha raggiunto la prima posizione su iTunes e ha conquistato oltre 2 milioni di stream su Spotify.

La cantautrice italiana ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla partecipazione e vittoria della quinta edizione del talent show X Factor e la vedremo anche nella nostra città il 5 Aprile nella location del noto club Afterlife.

Biglietti in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e punti vendita autorizzati.