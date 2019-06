Super concerto a Tolentino della Perugia Big Band, evento sold-out

Come annunciato in esclusiva da Perugia Today, si è consumato - a Tolentino - il grande evento che ha visto protagonista la PBB, ossia la Big Band che porta nel nome l’orgoglio perugino. Perugia è stata presente in ben due elementi connotativi della grande opera di Duke Ellington “The Sacred Concert”.

Infatti, nella stupenda Basilica di San Nicola (restituita alla pubblica fruizione, dopo i lavori di ristrutturazione post-sisma) hanno spiccato gli ottoni della Perugia Big Band e le voci dei nostri coristi “A Priori”. Insieme a loro, a completare il cast, il Coro Tolentino e la solista Marta Raviglia. Tutti sotto la direzione del Maestro Aldo Cicconofri.

L’opera ha brillato nella sua straordinaria partitura, interpretata nello spirito voluto dall’autore. Il concerto – come era prevedibile – ha fatto registrare il sold-out e costituisce l’inizio di una stagione musicale che intende celebrare la riapertura di questo splendido tempio.

Nel contempo, questa performance rappresenta il prologo di una serie di concerti itineranti che nei prossimi mesi la Perugia Big Band porterà in tour per l'Umbria, insieme a questo rodato sodalizio artistico.

Che altro dire? Onore a tutti i musicisti, fra i quali ringraziamo in special modo gli amici Alberto Monni e Fabrizio Rapastella che hanno fatto partecipare – sebbene “in absentia” – l’Inviato Cittadino cui hanno inviato scatti e resoconto. Aspettiamo la PBB in piazza Grande e a San Francesco al Prato. Se chi può lo vorrà. È lecito sperarlo?