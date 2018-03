Palazzo Gallenga, omaggio a Rossini con lo strepitoso Alvarez Guitar Quartet

Palazzo Gallenga, Sala Goldoniana: eccezionale concerto dell’ensemble “Alvarez Guitar Quartet”, formato dai musicisti Sandro Lazzeri, Stefano Falleri, Alessandro Zucchetti e Paolo Saltalippi. L’iniziativa (nella cornice di “Itinerari musicali 2018”) si deve all’Agimus, sezione “Valentino Bucchi” di Perugia, e al suo dinamico patron Salvatore Silivestro, presidente nazionale dell’Associazione musicale giovanile.

Il concerto “Omaggio a Rossini e all’opera” s’inquadra nelle celebrazioni del 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini. Brani in trascrizione tratti da Rossini (“Il Barbiere di Siviglia”), Mozart (“Don Giovanni” e “Il flauto magico”), Verdi (“La Traviata”) e Bizet (“Carmen”). “Il Guitar Fest – annuncia Lazzeri – consta di 10 appuntamenti che si dipaneranno dal 10 aprile al 16 dicembre, col concerto di Natale”.

Il quartetto Alvarez è composto da musicisti formidabili che riescono a coniugare la natura colta e quella popolare dello strumento. Diffondono la conoscenza e la pratica della chitarra anche attraverso un’intensa attività didattica in vari istituti di formazione. Hanno all’attivo concerti in Italia, in Europa e negli Usa. Il primo ciddì si chiama “Mare nostrum” e il prossimo sarà proprio “Omaggio a Rossini e all’opera”.

Particolare degno di nota: tutti i componenti del gruppo utilizzano strumenti del liutaio Gioachino Giussani il quale ha creato, appositamente per Alessandro Zucchetti, una fuoriserie a otto corde, che consente uno strepitoso accompagnamento di basso