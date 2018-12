Xmas+1, ossia “Santo Stefano” in concerto ai Notari per la dodicesima volta. A favore dell’Unicef, rappresentata da Iva Catarinelli che, commossa, ringrazia la Corale “Fra’ Giovanni da Pian di Carpine” (eteronimo dell’antica Magione) e il pubblico che ha fatto registrare sold out.

Un concerto, quello dell’edizione 2018, che rende omaggio al prete rosso, Antonio Vivaldi, celebrato col suo “Gloria in re maggiore RV589”, di non facilissima digestione. Ma tutti sono talmente bravi che non vola una mosca e non avviene nessuna estemporanea e intempestiva interruzione.

Sotto la direzione del direttore-fondatore Sergio Briziarelli, sostengono il tappeto strumentale il violinista Federico Galieni (che l’Inviato Cittadino ricorda come studente alla Leonardo) e il pianista Giuseppe D’Angelo. Le voci soliste sono quelle di Letizia Pellegrino (una professionista accorsa a dar man forte), Simona Cenci e Francesca Lisetto.

I coristi tutti meritano la menzione. Soprani: Marianna Assainato, Valentina Carlani, Elisa Gamboni, Antonietta Montagnoli, Silvana Palomba, Roberta Panicale, Emanuela Picchiò.

I contralti: Milva Corgna, Monica Mariucci, Claudia Migliorati, Mirella Fernandez, Tolu Olajide, Chiara Ottavi.

I tenori: Andrea Baroni, Stefano Bellucci, Walter Cardinali, Marco Carlani, Cristopher Olajide, Ermanno Toccacieli.

I bassi: Massimo Belia, Francesco Bevagna, Vincenzo Borragine, Riccardo Carlani, Emanuele Chiodini, Francesco Ferroni.

La CFG, a conclusione del concerto, ha eseguito “Cantique de Noël” (di Adolphe Charles Adam), meglio conosciuto come "Minuit, Chrétiens" o con il titolo inglese "O Holy Night", noto per essere stato il primo brano trasmesso in radio. Esecuzione magistrale e presentazione impeccabile di Francesco Ferroni. Onore e gloria ai coristi magionesi e alla loro sensibilità verso la causa dell’Unicef. Appuntamento al concerto 2019 col quale faremo 13!