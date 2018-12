La Perugia Big Band fa gli auguri di Natale alla città e propone un concerto eccezionale al Giò Jazz Wine: “A very swinginGrifo Christmas” . Sotto la direzione di Massimo Morganti, alter ego dello storico direttore Nando Roselletti, la compagine perugina fa scintille. Lo spettacolo è peraltro legato a un’iniziativa benefica: a favore dell’Avis e per il Centro internazionale per la Pace fra i popoli.

Il programma, curato nei minimi dettagli, tocca punte di altissimo professionismo e di assoluta originalità. Gli arrangiamenti sono strepitosi, gli assolo di gran classe. Lo stesso Morganti si propone in assolo al trombone, perché non si vive di sola… direzione.

I cantanti in gran spolvero. David TasSinatra è sempre diligente e misurato. Per non parlare della sua naturale simpatia. Silvia Pierucci, esplosiva, in un elegantissimo abito lungo argentato e con una recuperata silhouette che ne esalta la bellezza. La voce è ancora più intensa e piena di qualche chilo fa. Le sue figlie, alle spalle dell’Inviato Cittadino, levano gridolini di consenso a una mamma affettuosa e artista straordinaria.

Il pubblico in delirio applaude una performance che unisce la magia di un concerto eccezionale, con la rivendicazione orgogliosa di una persuasa peruginità.