Un san Valentino con lo swing di Benny Goodman quello che ha offerto al Brufani il Jazz Club Perugia. Carlo Pagnotta non fallisce un colpo e porta fra i travertini della Vetusta “quattro toscanacci quattro” che ne valgono almeno otto.

Sul palco Nico Gori e i suoi “Sea Side”: che rispondono ai nomi di Piero Fassi (pianoforte), Nino “Swing” Pellegrini (contrabbasso) e Vladimiro Carboni (batteria). Quattro musicisti di livello internazionale, legati da amicizia e complicità, che li porta, talora, anche a riunirsi in dieci per formare una band di sicuro appeal.

Nico Gori si professa seguace di Goodman e… a buon diritto. Il suo clarino svirgola sul pentagramma e rovescia sullo sbalordito uditorio una cascata di note da farti domandare dove prenda tutto quel fiato e quella destrezza di mano e di cuore che incanta.

Non meno efficace quando Nico inforca il sax tenore (Pagnotta preferisce le performance al clarinetto). Addirittura – come nel finale – passando dall’uno all’altro con spiazzante effetto visivo e sonoro. Una voce di sax semplicemente strepitosa, di quelle che evocano paesaggi urbani strazianti e metropolitana sferragliante sopra il capo.

La batteria è misurata e piacevole, il pianoforte strepitoso, il basso – si direbbe in perugino – quel genio di Pellegrini “lo fa parlare”.

Concerti così valgono ben più del prezzo del biglietto. Peraltro – ed è vero – Carlo Pagnotta sostiene che quella sala del Brufani porti fortuna e snocciola una serie di esempi che rafforzano l’affermazione: gente passata di lì e assurta a divinità dell’Olimpo.

Che dire del programma? Si va da “Without a song” all’omaggio a Chet Baker, da brani scritti da Nico Gori come “Voyager” al duo con Fassi di stampo sudamericano.

Il bis propone un brano stupendo e allegro come “Baubles, bangles & Beads”, che ricordiamo nell’immortale versione proposta da Frankie blu eyes (1958). La riascolto e la godo in questo momento nell’esecuzione bossa di Francis Albert Sinatra e Antonio Carlos Jobim: un disco da tenere in cassaforte! Cosa chiedere di più? Perugia, capitale del jazz.