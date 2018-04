Sul palco dell'Urban, per Friday i'm in Rock, il concerto di Eezu

Venerdì 13 aprile Friday I'm rock diventa Friday I'm in love: mani alzate al cielo, balli sfrenati, abbracci, inni, dischi nuovi e classiconi, divertimento e tanto amore!

Sul palco dell' Urban il concerto di Eezu, che presenta il suo primo disco appena uscito, Komorebi, tra elettronica e natura. KOMOREBI (dal giapponese “la luce che filtra tra le foglie degli alberi”) è il titolo del primo disco di Eezu: progetto di musica elettroacustica ideato da Riccardo Tesorini, musicista e sound designer di Perugia, che vive la sua prima avventura discografica attraverso istantanee di viaggi e scenari immaginifici. “Attraverso le 6 tracce di questo esordio, ho cercato di racchiudere dentro la stessa cornice varie esperienze musicali come conclusione di un cammino fatto a ritroso tra luci e ombre, stagioni, momenti ed improvvisi mutamenti.” Così l’autore introduce il suo disco, uscito il 21 Marzo e anticipato dal singolo e dal video del brano omonimo “Komorebi” (Link YouTube -https://www.youtube.com/watch? v=LBrnWbiGlqs ), disponibile in tutti i digital stores e in vinile.