Vanishing Twin per la prima volta in Italia a Perugia, al Cinema Teatro Zenith

Il quintetto londinese Vanishing Twin si esibirà per la prima volta in Italia presso il Cinema Zenith di Perugia giovedì 5 dicembre

Il gruppo è una delle formazioni emergenti della scena musicale contemporanea e include varie nazionalità, composto dal songwriter e polistrumentista Cathy Lucas, la batterista italiana Valentina Magaletti, il bassista Susumu Mukai, il chitarrista Phil MFU e il visual artist / film maker Elliott Arndt che suona anche il flauto e le percussioni. Il concerto in programma alle ore 21.30 al Cinema Zenith di Perugia è il terzo appuntamento della rassegna “Borgobello Road: Rassegna Musicale tardo autunnale” a cura di T- Trane record, in vari scenari del così detto “Borgo Bello” di Perugia.

La serie di concerti in programma, che coinvolge tantissimi artisti, alcuni già affermati ed altri emergenti, alcuni che viaggiano su nuove sonorità, altri su generi già consolidati, ricorda rassegne musicali da “scena underground” di grandi città, insolita per un piccolo borgo. Borgobello come crocevia, punto di incontro di momenti e suoni che vengono da lontano, in grado di catalizzare a Perugia, in Umbria, un’insolita esperienza musicale ed anche un turismo giovane e curioso.

L’evento è stato realizzato nell’ambito di Experience Umbria, progetto di promozione turistica, cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria, 2014-2020, Intervento 16.3.3 che riguarda lo Sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”. Capofila Consultravel in partenariato con strutture ricettive disseminate in territori rurali dell’Umbria.