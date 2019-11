UmbriaEnsemble in concerto per AUCC, le note di Brahms per solidarietà

L’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus apre il periodo natalizio con un concerto di musica classica donato dall’Associazione UmbriaEnsemble. L’evento, patrocinato dal Comune di Perugia, si svolgerà venerdì 29 novembre 2019 allre ore 19 nella Sala dei Notari in Piazza IV Novembre a Perugia. Titolo del concerto “Le stagioni della luce J. Brahms” – Quintetto in si minore op.115 per Clarinetto ed Archi.

Claudio Mansutti - clarinetto, Angelo Cicillini – Violino I°, Cecilia Rossi – Violino II°, Luca Ranieri – Viola e M. Cecilia Berioli – violoncello sono i musicisti che si esibiranno in favore dell’Aucc onlus.



I fondi raccolti saranno utilizzati per portare avanti i servizi di assistenza socio-sanitaria forniti dall’equipe medica dell’Aucc onlus in Umbria.

Per informazioni e prenotazioni biglietti è necessario contattare la segreteria dell’Aucc onlus al numero 075/5272647. Donazione minima 15,00 euro.