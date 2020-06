Trasimeno Blues diventa "Blues Lake Drops", un flash mob sul Lago per celebrare la Festa della Musica

Il Comune di Castiglione del Lago, con Trasimeno Blues, aderisce quest’anno alla 26ma edizione della Festa della Musica, che si terrà domenica 21 giugno in tutta Italia per celebrare l’arte che più di ogni altra unisce e supera ogni confine. L’evento lacustre, realizzato in collaborazione con l’associazione Italian Blues Union, si inserisce

nell’ambito della Festa della Musica, organizzata dall’ AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), per conto del Ministero dei Beni Culturali e dello Spettacolo, di cui l’Italian Blues Union è da quest’anno partner ufficiale.

La Festa quest’anno assume particolare significato, vista l’emergenza che il mondo della musica e, più in generale dello spettacolo, sta attraversando in conseguenza delle restrizioni conseguenti alla pandemia Covid-19.

Dal 15 giugno è ripartito il comparto dello spettacolo dopo oltre tre mesi di fermo; una ripartenza difficile, viste le limitazioni nell’esercizio dell’attività, che comporteranno una drastica diminuzione, per questa estate, degli eventi

musicali in tutta Italia e, di conseguenza, enormi difficoltà per tutti i lavoratori del settore.

Trasimeno Blues e il Comune di Castiglione del Lago daranno vita all’evento Blues Lake Drops, una serie di interventi musicali che alcuni musicisti di Blues realizzeranno, in modalità flash mob, sulle coste del territorio comunale, da un palcoscenico inconsueto: le barche dei pescatori del Trasimeno messe a disposizione da ARBIT (Associazione per il recupero delle barche interne tradizionali del Trasimeno).

Protagonisti dei flash mob saranno alcuni musicisti Blues dell’Umbria, tra i più apprezzati a livello nazionale: Maurizio Pugno & Raffo Blues, Duo, Little Blue Slim, Martin’s Gumbo e Rico Migliarini. La musica risuonerà lungo le coste di Castiglione del Lago dal pomeriggio fino al tramonto, in un susseguirsi di emozioni che, dal vivo, mancano da tempo. L’evento potrà essere seguito anche in barca da appassionati di musica e di lago Trasimeno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà comunque possibile seguire l’itinerario anche attraverso le dirette streaming che saranno trasmesse sui canali social.