Spazio Zut a Foligno, nel week end fa il bis con musica e teatro per ragazzi

Doppio appuntamento per il prossimo fine settimana allo Spazio Zut di Foligno. Tra musica e teatro, proseguono le rassegne votate al contemporaneo di ‘Re: play’ e ‘Re: act’. Il suggestivo quarto appuntamento della terza edizione della stagione musicale ‘Re: play’ propone per venerdì 17 gennaio (ore 21.30, ingresso 10 euro - prima del concerto un calice di vino biologico Moretti Omero Azienda Agraria incluso nel prezzo del biglietto) il concerto dei Ronin che presenteranno il nuovo album ‘Bruto Minore’.

Quarto appuntamento anche per la stagione di teatrale ‘Re: act’ che domenica 19 gennaio (ingresso 5 euro, ore 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30, spettacolo per 20 spettatori alla volta) porta in scena lo spettacolo liberamente tratto da Moby Dick di Melville ‘Una tazza di mare in tempesta’ di e con Roberto Abbiati, nell'ambito del progetto ‘In punta di piedi’ (nuova sezione dello Zut rivolta all’infanzia con spettacoli e laboratori artistici e creativi per bambini, ragazzi e famiglie) e in collaborazione con Ateatroragazzi. Uno spettacolo quindi adatto ai bambini (dai 7 anni in su). Alla fine degli spettacoli c'è anche la cena nella Zut Gallery con i prodotti di Natura Sì (15 euro).