Rinvio di concerti, anche gli Amici della Musica di Foligno si adeguano

Gli Amici della Musica di Foligno annunciano l’annullamento del concerto in programma domenica 8 marzo 2020, Auditorium San Domenico, alle ore 17. Protagonista sarebbe stato il giovane pianista bulgaro Emanuil Ivanov, che nel 2019 è stato il vincitore assoluto della 62esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni”.



La decisione è stata presa in conformità a quanto predisposto dall'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacoli teatrali.