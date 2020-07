Il Quartetto Tchalik a Todi per la rassegna Note d'Estate, primo appuntamento 2020 a norma anti-Covid

Mercoledì 22 luglio alle ore 21, nel Chiostro di San Fortunato, si terrà a Todi il primo concerto della rassegna Note d'estate 2020.

Il Quartetto Tchalik eseguirà un bellissimo programma che comprende alcune delle pagine più note scritte per questa formazione: il Quartetto in Si bemolle maggiore K. 458 "La caccia" di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quartetto in Si bemolle maggiore op.130 seguito dalla Grande Fuga op.133 di Ludwig van Beethoven.

Il Quartetto Tchalik ha la particolarità di essere composto da quattro fratelli e sorelle. Nati in Francia da una famiglia di origini russe in cui la musica occupa un posto centrale, hanno suonato insieme sin da piccoli. Questa “immersione” nella musica da camera ha permesso loro di sviluppare un affiatamento, un'armonia e una sensibilità naturali che sono evidenti nel loro modo di suonare, qualità che sono state riconosciute al primo concorso internazionale a cui hanno preso parte. Nel febbraio 2018, il quartetto ha vinto il Primo premio e un Premio speciale per la migliore interpretazione di un quartetto di Mozart al Concorso internazionale “Mozart” di Salisburgo.

Nel rispetto di tutte le misure anti Covid, il pubblico dovrà esseremunito di mascherine (che potranno però essere tolte una volta seduti).