Proseguno gli appuntamenti di QuIndie, arriva "Apice"

Sarà Manuel Apice, vincitore del Premio Fabrizio De André 2019, il protagonista del secondo appuntamento di QuIndie, stagione di cantautorato organizzata a Perugia da Occhisulmondo in collaborazione con Metanoia, Bad King, Numero Zero, Consultravel e Na Cosetta sotto la direzione artistica di Matteo Svolacchia.

In linea con il format del doppio appuntamento, il prossimo 26 gennaio si inizia alle ore 12.45 a Numero Zero con “La domenica zero | Stazione Panzana intervista Apice", pranzo-intervista-concerto con l’artista durante cui si potranno conoscere le sue abitudini e le canzoni che hanno ispirato il suo repertorio. Ad intervistare Apice sarà Stazione Panzana. Chi parteciperà al pranzo riceverà un braccialetto con cui entrare gratuitamente al concerto della sera al Bad King.

Alle ore 21.45 si prosegue con il live al Bad King. Prenotazioni nell’evento Facebook.

Sito ufficiale www.quindie.it

