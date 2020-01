Poeta e cantautore, Gio Evan in concerto all'Urban Club di Perugia

Venerdì 31 gennaio arriva Perugia “Natura Molta Tour”, la nuova tournée di Gio Evan che sta facendo registrare sold out a ripetizione. L’appuntamento è alle ore 23 (apertura porte 21:30) all’Urban Club (via Manna 97/b7). In occasione del concerto è stato istituito un servizio navetta gratuito da piazza Grimana con i seguenti orari: andata ore 22:15, ritorno ore 4:00/5:00. Per maggiori info: www.urbanclub.it. I biglietti sono disponibili nelle prevendite abituali.

Sul palco Gio Evan sarà accompagnato da una piccola orchestra, portando in scena le sue doti di cantautore, poeta e performer che fanno di lui un personaggio unico nel panorama italiano. In scaletta ci sarà spazio per la poesia, per i monologhi e per il teatro, perfetti compagni di viaggio per le canzoni di Gio Evan - dai suoi successi più amati fino ai brani del nuovo doppio album “Natura Molta” (1Day/MArteLabel, distribuzione Artist First) appena pubblicato.

Un disco che racchiude 10 canzoni e 10 poesie, fatto di versi e note che celebrano la forza rivoluzionaria della semplicità, percorrono le sfaccettature della natura umana fatta di fragilità e coraggio, cantano l’urgenza della felicità, la difesa delle emozioni, l’intensità dell’io e del noi.

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Con oltre 700.000 follower è il poeta vivente più seguito in Italia. Il 25 ottobre è uscito il suo nuovo doppio album “Natura Molta” (1Day/Artist First) che comprende un disco di canzoni - già anticipato dai singoli “Himalaya Cocktail” (primo classificato nelle playlist di Spotify Scuola Indie e Indie Italia), “Amazzonia” (#1 nella playlist Indie Italia) e “Scudo”, e uno di poesie.