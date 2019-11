Partnership di meriti tra il Premio pianistico "Città di Spoleto" e il Music Fest di Perugia

Il giapponese Daisuke Yagi e l’italiano Giacomo Menegardi sono risultati vincitori ex aequo del settimo premio pianistico internazionale ‘Città di Spoleto’, aggiudicandosi anche due borse di studio per partecipare alla prossima edizione del Music Fest Perugia. Il direttore esecutivo del Music Fest Perugia Peter Hermes ha voluto stringere una relazione tra le due manifestazioni umbre, offrendo ai primi classificati due full scholarship del valore di 2.500 euro, comprensivi di vitto e alloggio in una delle due sessioni del festival, lezioni con maestri internazionali, partecipazione alle marathon recital e possibilità di suonare con l’orchestra giovanile ‘Cherubini’ di Firenze.

Il rapporto tra i due festival si è suggellato domenica 24 novembre al teatro Caio Melisso di Spoleto, in occasione del concerto finale del premio pianistico, con Peter Hermes che sul palco ha presentato le due borse di studio.

La prossima estate, quindi, il giovanissimo Daisuke Yagi, di appena 16 anni, e il diciannovenne biellese Giacomo Menegardi potranno esibirsi nel palcoscenico perugino e farsi apprezzare dal pubblico del 15esimo Music fest Perugia.