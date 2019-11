La violinista Antje Weithaas con l'Orchestra da Camera di Perugia per emozionare con Beethoven

Con un concerto dedicato interamente a Ludwig van Beethoven, l’Orchestra da Camera di Perugia sarà la prossima ospite degli Amici della Musica di Perugia, concerto impreziosito dalla presenza autorevole di Antje Weithaas, una delle più interessanti violiniste dei nostri giorni. Comunicatività e rigore, libertà e pensiero si fondono nella sintesi di un’eccelsa musicista, per la quale l’esperienza cameristica è il centro del proprio pensiero interpretativo.

Sotto la sua guida attenta e raffinata l’Orchestra da Camera di Perugia eseguirà due partiture tra le più note di Beethoven: la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 e il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61.

Il concerto si terrà sabato 30 novembre 2019 alle ore 17:30 nella Basilica di San Pietro di Perugia.