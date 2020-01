Il musicista Luca Carucci a Peurgia con QuIndie

Si terrà il 12 gennaio il primo appuntamento con QuIndie, stagione di cantautorato organizzata a Perugia da Occhisulmondo in collaborazione con Metanoia, Bad King, Numero Zero e Tourné, sotto la direzione artistica di Matteo Svolacchia. Protagonista del format che prevede un doppio appuntamento tra Numero Zero e Bad King sarà Luca Carocci.

Si inizia alle ore 12.00 a Numero Zero, il primo ristorante inclusivo della città dove il 50% del personale di cucina e sala è costituito da ragazzi in carico ai Servizi psichiatrici territoriali, con "QuIndie - La domenica zero", un vero e proprio pranzo con l’artista, un incontro dove si potranno conoscere le sue abitudini, le canzoni che hanno ispirato il suo repertorio. Il tutto sempre moderato da un personaggio del mondo musicale, teatrale, giornalistico. Sarà presente Stazione Panzana. Prenotazioni: 375 602 4432 - 334 2668169.

Alle ore 21.30 si prosegue al Bad King, luogo che ormai da anni è al centro dell’attività live della città e che permette un vero e proprio incontro con il cantautore. Il Bad King ospiterà, oltre ai tantissimi eventi live che già propone, questa prima edizione di "QuIndie", fortemente voluta da Antonio Ballarano. Prevista anche una formula cena durante il concerto con inizio alle ore 21.00. Prenotazioni: 334 2668169.

I due appuntamenti sono entrambi fruibili o prescindibili l’uno dall’altro.