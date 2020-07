Il 23 Luglio alle ore 21,00 in P.zza della Rimembranza a Montone torna a dare spettacolo l'Orchestra Casadei capitanata da Mirko Casadei che dal 2000 ha preso il testimone del Re del Liscio Raoul.

Il Live della celebre Orchestra, che si avvicina a festeggiare i 100 anni di storia, riparte ufficialmente dall’Umbria con la musica popolare, all'insegna dello slogan "La musica salverà il mondo o almeno il nostro buon umore".

Lo spettacolo che si terrà il 23 Luglio sarà un vero e proprio concerto da ascolto, organizzato nella massima sicurezza; il pubblico sarà comodamente seduto e verranno rispettate tutte le indicazioni per il distanziamento sociale. D’obbligo la prenotazione del posto.

Un segnale importante per tutto l’ambiente del ballo e dello spettacolo in generale. Ritornare a sognare attraverso la musica per affrontare le difficoltà con un pizzico di buon umore in più e con la speranza di ritornare presto a riabbracciarsi magari con un valzer di Casadei.

Il concerto di Mirko Casadei sarà impreziosito dalla fisarmonica mediterranea di Manuel Petti il giovane direttore musicale della band, dalla bravissima cantante Bolognese Simona Rae, gioca in casa Perugino doc la voce e la chitarra di Stefano Giugliarelli, il sax e il clarinetto in do di Marco Lazzarini, il basso di Matteo Tiozzo, la simpatia contagiosa del brasiliano Gil Da Silva (tromba, voce e percussioni) e da tutta la carica di Ale D’Altri (batteria).

L’artista romagnolo eseguirà tutti i grandi successi del repertorio Casadei e le nuove canzoni che intrecciano suoni e sapori di generi musicali pop-folk e presenterà al pubblico la cover dello storico successo “SIMPATICI ITALIANI” realizzata recentemente insieme a grandi artisti: dalla tromba jazz di Paolo Fresu al rap di Frankie Hi-NRG MC, ma anche la rainbow music di Kid Creole & The Coconuts, il pop d’autore di Simone Cristicchi, la straordinaria voce di Silvia Mezzanotte, il sound dei Quintorigo fino ai ritmi irlandesi dei Modena City Ramblers.