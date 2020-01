Micrologus, le vie del sacro alla Chiesa di Sant'Ercolano: il concerto

Attesissimo concerto dei MICROLOGUS, DOMENICA 2 FEBBRAIO ORE 17.00 nella meravigliosa chiesa di Sant'Ercolano a Perugia.

Un viaggio nella spiritualità medievale europea attraverso l’ espressione poetico-musicale in varie lingue, il volgare italiano, il galiziano-portoghese, il latino, così come ci è stata tramandata dai manoscritti dei secoli XIII e XIV.

Le Vie del Sacro sono tante e differenti: troviamo la preghiera di ambito liturgico, il canto conventuale e quello di predicazione, quello popolare di festa e quello religioso di corte, tutte testimonianze di una fervente creazione artistica che ha invaso di suoni le chiese, i conventi medievali e le città con il passaggio dal mondo feudale a quello delle civiltà comunali.

Il canto, la musica, e la danza, proprio perché racchiudevano in se le più differenti influenze artistiche, fecero parte di questo mondo in varie modalità: nella preghiera e nella penitenza (le Laudi e le Cantigas de Santa Maria spagnole), nella narrazione degli incredibili miracoli compiuti dalla Vergine Maria (ancora le Cantigas de Santa Maria) e, infine, nella gioia del pellegrino per aver raggiunto la meta, trasformata in canto e danza collettiva (il Llibre Vermell del monastero di Montserrat).