A Gubbio anteprima del "Sacred Concert" di Duke Ellington con la Perugia Big Band jazz orchestra

Domenica 26 Gennaio alle ore 18:30 al Teatro Comunale “Luca Ronconi” di Gubbio la Perugia Big Band jazz orchestra diretta da Massimo Morganti, il Coro Polifonico Città di Tolentino diretto da Aldo Cicconofri e la soprano solista Marta Raviglia saranno protagonisti di "Gubbio No Borders Festival – Winter Edition", per presentare in anteprima assoluta il "Sacred Concert" di Duke Ellington.

Si tratta di un progetto supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Ricorre il 120° anniversario della nascita di Ellington, songwriter, pianista, arrangiatore e bandleader statunitense entrato nel mito. Un genio del XX secolo universalmente conosciuto per la sua enorme influenza nel mondo della musica jazz e non solo.

I Concerti Sacri di Duke Ellinkton sono un'opera importante e unica nel suo genere: tre concerti sacri per big band, coro e voce solista che a più riprese fra il 1966 e il 1974 furono commissionati al compositore americano da alcune chiese ed istituzioni.

Il concerto di Gubbio prevede l'esecuzione dell'arrangiamento musicale di John Hoybye e Peder Pedersen.

L'evento di Gubbio gode del patrocinio del Comune di Gubbio e della Diocesi di Gubbio ed è stato reso possibile dalla squisita disponibilità del Jazz Club Gubbio associazione che organizza il Gubbio No Borders Festival.