Due giovani talentuosi musicisti in concerto a Perugia con gli Amici della Musica

Due astri nascenti del firmamento concertistico saranno i protagonisti del prossimo concerto degli Amici della Musica di Perugia: il violinista Emmanuel Tjeknavorian e il pianista Aaron Pilsan.

I due musicisti presenteranno al pubblico perugino un programma di grande interesse e fascino che include la Sonata in fa maggiore per violino e pianoforte op. 24 “Primavera” di Ludwig van Beethoven, il Rondò in si minore op. 70 “Rondeau Brillant” di Franz Schubert, la Sonata in la maggiore op. 13 di Gabriel Fauré e la Viennese Rhapsodic Fantasietta di Friedrich Kreisler.

Il concerto si terrà domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17:30 nella Sala dei Notari di Perugia.