Per "Foligno Musica" arriva il pianista Roberto Cacciapaglia con il live Diapason

Un nuovo appuntamento musicale è in arrivo per ‘Foligno Musica’, la rassegna ideata da Athanor Eventi, e per le iniziative 2020 volute dall’Ati Parterre, in collaborazione con il Comune di Foligno. dopo gli eventi che hanno portato aall’Auditorium San Domenico nello scorso febbraio artisti del calibro di Fabio Concato e Morgan, stavolta il protagonista sarà il pianista e compositore Roberto Cacciapaglia con il suo live “Diapason - Piano Solo Concert” (sabato 4 aprile ore 21).

L’album “Diapason – Piano Solo” (Believe Distribution Services), uscito il 24 gennaio 2020, è l’ultimo disco in uscita del compositore, versione per pianoforte solo del lavoro di inediti “Diapason” registrato con la Royal Philharmonic Orchestra negli Abbey Road Studios di Londra.

Nella musica di Roberto Cacciapaglia convivono l’età classica, la tradizione, e le avanguardie, la contemporaneità. Nella sua esplorazione continua ha toccato tutti i generi e tutti i campi per scoprirne l’essenza, il principio che va oltre le divisioni. Il suono diviene sguardo profondo davanti al mistero delle cose, attraverso il quale si arriva ad una consonanza, ad un’armonia profonda.