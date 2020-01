Riparte l'anno in musica all'Urban Club di Perugia: serate il 30 e 31 Gennaio e 1 Febbraio

Primo appuntamento dell'anno all'Urban Club Perugia giovedì 30 gennaio con Balearico. Per la musica ci sarà Delicious Black Merend Ass con Luca Bianchi e Marco Spinetti, Live Percussion by Maty Lucano. La parte artistica sarà garantita da Alessio Cambiotti e non mancherà il food con il Balearico Food Lab.

Venerdì 31 gennaio in concerto Gio Evan per il "Natura Molta Tour".

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Con oltre 700.000 follower è il poeta vivente più seguito in Italia. Il 25 ottobre uscirà il suo nuovo doppio album “Natura Molta” (1Day/Artist First) che comprende un disco di canzoni - già anticipato dai singoli “Himalaya Cocktail” (primo classificato nelle playlist di Spotify Scuola Indie e Indie Italia), “Amazzonia” (#1 nella playlist Indie Italia) e “Scudo”, e uno di poesie.

Dopo il concerto, Friday I'm in love farà ballare con Fab e Giov. in consolle.

Sabato 1 febbraio una serata all'insegna dell'hard rock: due band proporranno la musica di due gruppi mitici che hanno fatto la storia di questo genere. Suk palco ci saranno i Powerage Tribute Ac Dc VS Paradise Roses - Guns n' Roses Tribute band. A seguire dj set by Teddy Selecta Punk.