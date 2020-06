Donne e resistenza in Umbria, lo spettacolo on line del Teatro Bicini per il 2 Giugno

In attesa che si riaprano i battenti del Teatro Bicini, la Compagnia del Canguasto torna in scena, rigorosamente on line, con una vecchia produzione, particolarmente apprezzata dal pubblico. Lo fa martedì 2 giugno alle ore 18.30 e in replica alle ore 22.30, in occasione della Festa della Repubblica. Il titolo dell spettacolo è "La donna umbra nella Resistenza", a cura di Mariella Chiarini. Lo spettacolo racchiude testimonanze e interviste, inframezzate da canti della Resistenza con Federico Gili (fisarmonica), Norberto Paolucci (voce e chitarra), Salvatore Maffei (basso), Marcello Ramadori (batteria).

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e lo spettacolo è visibile sia sul canale YouTube del Teatro Franco Bicini, sia sul sito web del Comune di Perugia / Turismo e Cultura .