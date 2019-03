Il gruppo Canova in concerto all'Afterlife Live Club di Perugia

E' uscito venerdì 1 marzo “VIVI PER SEMPRE” ,il nuovo album dei Canova pubblicato da Maciste Dischi/Artist First. . Il nuovo lavoro discografico è il secondo album della band milanese che ha esordito con “Avete ragione tutti” disco che contiene i singoli “Vita Sociale” (disco d'oro) e “Santamaria” trasmessi dai principali network radiofonici. Dopo aver girato l'Italia con il tour di “ Avete ragione tutti” che li ha visti impegnati con oltre 100 concerti, i Canova torneranno dal vivo con un nuovo tour che partirà il 13 marzo 2019 dall'Afterlife di Perugia. Il tour è organizzato da Magellano Concerti (www.magellanoconcerti.it), DATA ZERO - 13 marzo 2019 - Perugia - AFTERLIFE LIVE CLUB