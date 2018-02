Roghers Spring Festival all'Urban: tutti gli appuntamenti e i nomi dei protagonisti

Sabato 24 febbraio, è l'inizio di 3 grandi appuntamenti all'Urban: parliamo del Roghers Spring Festival che a sua volta parla di "aria fresca nuova a Perugia".

Si tratta di un festival che prevede 3 concerti ospitati dall'Urban, il primo dei quali si svolgerà sabato 24 febbraio con un ospite d'eccezione, Willie Peyote, grande rapper torinese che rappresenta uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana.

Per il secondo appuntamento di questo importante Festival per il territorio perugino, il live sarà affidato a "Frah Quintale", impegnato nel tour "Regardez Moi" che lo impegna in numerose tappe in giro per tutta Italia. Parliamo di un altro importante rapper, stavolta di Brescia, classe 1989 che ha pubblicato il suo album con l'etichetta discografica indipendente Undamento, già dietro le ultime produzioni di Coez.

Per il terzo appuntamento dovremo attendere il mese di aprile, più precisamente il 14 aprile, per una serata insieme a Pop x, gruppo musicale e collettivo artistico italiano formatosi a Trento nel 2004 avente come unico membro fisso e fondatore Davide Panizza.

Per tutti gli eventi sono disponibili le prevendite su paypal e per ogni serata sono previste le navette gratuite da Piazza Grimana con i seguenti orari 23:30//24:15 andata, 4:00///5:00 ritorno.