Quei concerti sono un successo, la Residenza del Sodalizio San Martino si popola di volti amici

Quei concerti sono un successo… e la Residenza del Sodalizio San Martino si popola di volti amici. Secondo step della stagione concertistica, organizzata dai direttori artistici Guido Arbonelli e Natalia Benedetti. Nello spazio biblioteca si propone la flautista Lucia Alunni, accompagnata (in due esecuzioni) dal pianista Filippo Farinelli.

Lucia, in partenza per il Mozarteum di Salisburgo, esegue una carrellata della migliore letteratura flautistica, da Mozart a Telemann, da Debussy a Martin. Che è come dire: dalle grotte di Lascaux al Louvre. L’excursus funziona, se è vero che il pubblico non la smette di applaudire.

E stavolta c’è proprio il pienone, con gente in piedi, accorsa per la duplice finalità di ascoltare concertisti di vaglia, mostrando, nel contempo, affetto per l’antica Istituzione cittadina e per i suoi ospiti.Tra il pubblico, anche la maestra Claudia Giottoli che sul talento di Lucia Alunni ha fatto un sicuro investimento di didattica e di affetti.

Lucia, marscianese, si sta facendo largo nel milieu concertistico internazionale. Si è trasferita a Salisburgo dove partecipa alla vita musicale locale con presenze al “Oper im Berg Festival”. Filippo, assisiate, è fondatore di ensemble cameristici e titolare di un curriculum di tutto rispetto. Prossimo appuntamento al San Martino per Venerdì 15 giugno: si esibiscono Lucia Ferranti (voce recitante) e Ilaria Baleani (pianoforte), con uno spettacolo dedicato a “racconti, musica e storie di donne speciali”. Peccato perderlo.