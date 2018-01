Stravaganti e straordinari: in sala dei Notari approda la bella musica con il Bartholdy Quintett

Il quintetto per archi è una formazione non consueta nel panorama concertistico. E' questa la particolerità del Bartholdy Quintett chw ha voluto consacrarsi dal 2009 a questo magnifico e poco frequentato repertorio, che include pagine sublimi di Mozart, di Mendelssohn, Brahms e Bruckner. I primi due figurano nel programma ospitato nella Sala dei Notari questa domenica, insieme a una novità del trentasettenne compositore berlinese Robert Krampe, allievo e assistente di Hans-Werner Henze, composta nel 2011 espressamente per i musicisti del Bartholdy Quintett.