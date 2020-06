Con Satiri Auto alla scoperta della nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic

Dopo il lockdown, il mercato dell’automobile prova a ripartire e propone tante novità, con una rinnovata attenzione all’ambiente. Come fa il marchio Lancia, del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), che mette su strada la nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic. Per ammirarla, in Umbria, ci si può recare nelle concessionarie Satiri Auto. Per chi la sceglie garantiti consumi ed emissioni di CO2 abbattuti fino al 24 per cento. Inoltre, la vettura ibrida, che possiede dunque un motore elettrico e uno termico, gode di tutti i benefici fiscali e di circolazione nei centri abitati riservati a questo tipo di veicoli, in base alle normative locali. La vettura adotta la nuova motorizzazione Mild Hybrid, con motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 cavalli che sviluppano 51,5 kilowatt, abbinato a un motore elettrico Bsg (Belt integrated starter generator) da 12 volt e una batteria al litio.

“Siamo pronti ad accogliervi in tutta sicurezza nelle nostre concessionarie – ha dichiarato Leonardo Apostolico, dell’ufficio marketing di Satiri Auto – per presentarvi la nuova nata in casa Lancia. A 35 anni dall’esordio, Lancia Ypsilon diventa più attenta all’ambiente, con lo stile e l’eleganza che da sempre la contraddistinguono, e celebra tre milioni di unità prodotte proprio con il lancio della nuova Ypsilon Hybrid EcoChic, che risponde alle nuove esigenze di mobilità urbana”.

“I vantaggi continuano – ha aggiunto Apostolico –. Fino al 30 giugno, si può acquistare la nuova Ypsilon Hybrid con zero anticipo, zero rate fino al 2021 e un finanziamento da 4 euro al giorno. Inoltre, con il finanziamento Be-Hybrid di FCA Bank o il noleggio lungo termine di Leasys è compreso un codice da attivare on line sulla piattaforma Treedom® per adottare un albero”.

