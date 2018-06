"Con il Cuore", in diretta Rai da Assisi torna la maratona di solidarietà: svelati i primi ospiti

Torna la maratona della solidarietà in diretta da Assisi. Al via la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi per poveri e dimenticati dal mondo.Ogni anno i francescani organizzano una serata benefica “Con il Cuore nel nome di Francesco” che unisce musica, cultura, solidarietà e fraternità. L’evento, condotto da Carlo Conti e trasmesso in diretta su Rai1 martedì 19 giugno alle 20.35, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Nino Frassica e Marco Carta.

La maratona di beneficenza si rivolge a tutti per aiutare e sostenere progetti a favore delle famiglie più in difficoltà in Italia. Non mancheranno le missioni francescane all’estero. Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato ha invitato “gli italiani a far battere il proprio cuore per i propri connazionali e per raggiungere un nuovo record della generosità”.

Sarà possibile aiutare chi è in difficoltà donando dal 5 giugno al 5 luglio con SMS e con chiamate da rete fissa al 45515. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 5/10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.

L’iniziativa benefica è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. La produzione del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio morale della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi.