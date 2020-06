Con il cuore, grande, nel nome di Francesco: record di donazioni e ascolti per l'evento benefico ad Assisi

Un successo di ascolti e soprattutto di donazioni per la serata “Con il cuore, nel nome di Francesco”, svoltasi ad Assisi il 9 Giugno, con l'organizzazione dei frati del Sacro Convento.

Con Gianni Morandi in testa, artisti della musica italiana e testimoni di solidarietà e fraternità si sono alternati sul palco, rigorosamente in assenza di pubblico dal vivo per rispettare le normative anti Covid, con la conduzione di Carlo Conti; tutto in diretta sul primo canale, con trasmissione in sumulcast su Radio Rai 1.

Nell'anno tragico del Coronavirus, l'evento "Con il cuore, nel nome di Francesco" ha registrato un record di donazioni: 1,5 milioni di euro, nonché di ascolti, con una media di 3.329.000 spettatori pari al 14.5% di share (picchi di 4.507.000 e 17,6%). La maratona benefica prosegue fino al 15 luglio, con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus.

Per fare la propria donazione basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515.

Un grazie speciale – commenta padre Enzo Fortunato - all’Amministratore Delegato Rai, Fabrizio Salini, al direttore di Rai1, Stefano Coletta, al Vicedirettore di Rai1, Maria Teresa Fiore, al Capo Progetto Rai1, Cristiano D’Agostini, a Radio Rai1, a Carlo Conti, a Gianni Morandi, a la grande “famiglia” Rai e a tutte le forze dell'ordine che a vario titolo hanno reso possibile questo miracolo d’amore e solidarietà. Avevamo bisogno, in questo momento particolare, di ascoltare storie che ci aprissero il cuore agli altri, agli ultimi. Grazie a tutti coloro che sostengono, e vorranno continuare a farlo».

Il programma andrà in onda in replica domenica 5 luglio alle 16 sempre su Rai1