In diretta su Rai1 da Assisi la maratona musicale di solidarietà: tutti i vip sul palco, ospite anche Ermal Meta

Ci saranno anche i vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, alla serata benefica “Con il Cuore nel nome di Francesco” che si terrà martedì 19 giugno alle 20.35 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi. L’evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di: Bianca Atzei, Edoardo Bennato, Marco Carta, Nino Frassica, Noemi e Ron.

Non solo musica, ma anche testimonianze come quella di don Marco Pozza, parroco del carcere “Due Palazzi” di Padova e di don Davide Banzato, sacerdote della comunità “Nuovi Orizzonti”, che si occupa di aiutare chi è in gravi difficoltà e dei ragazzi di strada. Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, per poveri e dimenticati dal mondo, con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 5 luglio.

“Una maratona di beneficenza che si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà per aiutare e sostenere progetti a favore delle famiglie più in difficoltà in Italia e all’estero”. - Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato ha invitato ad - “essere vicini agli ultimi, a mostrare il cuore generoso e ad aiutare chi soffre e ha bisogno di noi. In questa edizione di ‘Con il Cuore’ sosterremo le missioni francescane, l’Italia e l'Africa. Basta davvero poco un sms o una chiamata da rete fissa al 45515”.

L’iniziativa benefica è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione hanno contribuito UniCredit Subito Casa, Poste Italiane, Auxilium e Diva International (Fria). La produzione del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio morale della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi.