Borgo in festa per la nascita del “Vespa Club”: arriva il raduno nazionale dei vespisti

Nella sala consiliare del Comune di Montone si è svolta la presentazione ufficiale del neo “Vespa Club Montone”, affiliato al “Vespa Club d’Italia”. Nel corso dell’iniziativa, grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Giacomo Bartolini, motonese doc, e da tutto il direttivo composto da Cristiano Gori, Franco Moscatelli, Luigino Cianci, Federico Villarini e Daniele Ceva, che a più riprese ha ribadito la frase "il Club è di tutti i soci, senza distinzioni di cariche”.

All’evento hanno preso parte anche il Sindaco e l'assessore allo sport del borgo dell’Altotevere, oltre al referente regionale Umbria che ha portato i saluti del presidente nazionale del Vespa Club. Tante le persone, tra soci e amici, che hanno voluto omaggiare questa nuova realtà associativa del territorio di Montone, che già conta oltre trentacinque appassionati vespisti. Presenti anche gli amici dei vespa club confinanti di Umbertide e Città di Castello.

Nelle parole dei protagonisti della giornata non sono mancati i ringraziamenti a tutti gli sponsor "Arietani" che sono stati omaggiati con targa ricordo, in quanto il loro contributo è stato fondamentale per la nascita del Club. Un discorso ripreso e sottolineato anche dal Sindaco: “queste aziende con la loro sensibilità verso il territorio non solo sanno garantire occupazione, ma aiutano a consolidare il senso di appartenenza alla comunità”.

Per il neo club, dopo i festeggiamenti, è subito tempo di mettersi al lavoro. Ed ecco una prima prova da affrontare: l’organizzazione, insieme al Vespa club Fratta, del raduno Nazionale il prossimo 23 e 24 giugno. In questi due giorni i vespisti provenienti da tutta Italia avranno modo di visitare il borgo di Montone e degustare prodotti locali, oltre ad avere la possibilità di assistere all'evento più sentimentale dell'anno, "la notte romantica”. La piacevole iniziativa si è conclusa con un aperitivo a base di porchetta e un brindisi di buon lavoro.