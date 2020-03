Il Comune di Magione annulla gli eventi al Teatro Mengoni, gli eventi e le manifestazioni

Il Comune di Magione annuncia che, in osservanza al decreto ministeriale del 4 marzo 2020, sono sospesi fino a data da definire nel suo comprensorio manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sono pertanto annullate, al momento, le date degli spettacoli previsti al Teatro Mengoni nell’ambito della Stagione teatrale del 6 marzo “Mi amavi ancora” e di venerdì 20 marzo “Pulcinellesco”.

Annullati anche, al teatro Mengoni, i previsti spettacoli nell’ambito del progetto Socialmente in programma sabato 7 marzo “Caffè doppio”; 21 marzo “Aspettando Marcello” e del 4 aprile “Robinson”. Come comunicato dalla stessa organizzazione, associazione culturale Laboratorio Magione, è rinviata a data da destinarsi anche la manifestazione Ingenium prevista al teatro Mengoni il 14 marzo.

Per motivi precauzionali interrotte temporaneamente anche le attività del Centro sociale anziani di Magione.

Rimangono aperti, con le indicazioni previste nel decreto, il Museo della pesca di San Feliciano e la biblioteca comunale Vittoria Aganoor per prestiti e consultazioni, non per gli eventi.