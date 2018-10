Commemorazione ufficiale di Franco Bicini ai Notari, un ricordo intriso di palpitante umanità

Commemorazione ufficiale di Franco Bicini, ai Notari. Che poi, l’ufficialità era fondamentalmente costituita dalla presenza del sindaco, venuto per porgere il saluto della città a un illustre figlio che Romizi, per ragioni anagrafiche, non ha potuto conoscere.

Anche Gianfranco Ricci, abile cerimoniere dell’evento, ha avuto con Franco un rapporto fuggevole, come – lo ha onestamente confessato – Carlo Ponti che ricorda le reciproche timidezze. Hanno invece conosciuto profondamente Franco Bicini “la Mariella”, che gli fu vicina per un quarto di secolo e che dice “quel tempo non mi è bastato a conoscere un personaggio tanto ricco, poliedrico, e realmente schivo per quanto appariva disinvolto in scena e nei rapporti umani, o nei salotti”.

Ha conosciuto Franco – in modo fortemente amichevole e specificamente professionale – lo storico regista Rai Gino Goti. Che ha proposto, in pochi minuti, un ritratto a tutto tondo, sul versante professionale, di Franco Bicini e del suo gruppo. Uno slide di rara efficacia, di una bellezza struggente, con un tappeto sonoro costituito dalle musiche composte da Emilio Spizzichino, compagno di scena di Franco e di Mariella. Una dizione perfetta, quella di Goti, una voce giovane e impostata, un montaggio snello. Insomma, un prodotto artistico, che ci ha toccato in maniera profonda e persuasiva.

La presenza di Sergio Tardioli – che si è espresso in romanesco – ha dato una pennellata attoriale. Ma ci sono mancati i tanti compagni di viaggio di “Qua e là per l’Umbria”, la trasmissione radio che fece epoca e coinvolse. Anche per l’uso del dialetto, usato da Franco come un codice completo, perfettamente coerente con la sua sintassi teatrale.

Un paio di pezzi di quella fortunata trasmissione sono stati mandati: li ha sottratti all’oblio della dispersione Gino Goti, recuperando dal cestino quei nastri preziosi e unici. Come sono stati proposti degli assaggi finali del cabaret di Bicini. Teniamocelo stretto, Gino Goti: persone come lui non rinascono (ce lo diceva anche il compianto Pasquale Lucertini, che di arte e di persone si intendeva).

Per chi volesse vederne di più, del lavoro e della figura di Franco, l’appuntamento è per la tre giorni al Bicini di via del Cortone, da venerdì a domenica.

La città ringrazia Mariella per l’iniziativa, a trent’anni dalla morte di Franco. Grazie, Mariella, per averci fornito non un ricordo o una formale commemorazione (sulla quale Franco non sarebbe stato d’accordo), ma una presenza fresca, viva e palpitante. Che certamente gli sarebbe piaciuta. Anche se di certo non lo avrebbe mai ammesso.