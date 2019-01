Commedia brillante "la gattamorta" in dialetto perugino

Commedia brillante in 3 atti.

Gruppo teatrale Città di Perugia in dialetto perugino.

Di Gianfranco Zampetti.



Per prenotazioni telefono:

075. 843748

338. 7005659



Per i mesi di gennaio e febbraio 2019: Tutti i sabati alle 21.15 e le Domeniche alle 17. 15





Trama: siamo agli inizi del secolo scorso a Perugia. Ulisse, di professione cocchiere, ha una famiglia composta da una moglie energica ed autoritaria, Rosa, e da due figlie, Anita e Ida, ormai cresciute ed in età da marito. Anita, esuberante e cristallina, è corteggiata da Checco, giovane falegname che non gode i piaceri di Rosa, la madre, in quanto di umili origini e fervente socialista. Ida invece, di nascosto e sotto sotto intrattiene rapporti con un giovane studente, elegante e dai modi raffinati, che sa accattivarsi le simpatie della futura suocera che ignara gli affitta persino un camera. Tutto sembra congiurare contro Anita e Checco, ma dopo una serenata assassina e con l aiuto di uno stalliere ubriacone, tutto troverà una soluzione.



Con: Gianfranco Zampetti, Antonina Liuzza, Monica Arlotta, Veronica Falconi, Giacomo Arcangeli, Mauro Chiancone, Daniele canestrelli, Franco Piazzoli, Paolo Monotti, Amerigo Rotoni, Margherita Pierini.

Collaboratrice: Giuliana Mattioli.

Scenografia: Gianni Ferri.

Tecnici luci e suono: Alessandro Palazzoni, Franco Ubaldi

