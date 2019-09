Al Comic Over Fest ospite Franco Trentalance: dal cinema a luci rosse alle graphic novel

Al Comic Over Fest di Perugia, l'ex divo del cinema per adulti, Franco Trentalance, veste in provincia di Perugia i panni del serial killer del suo nuovo fumetto horror: "Bloody Park" (Edizioni Inkiostro, 2019). L'innovativo evento umbro non è un semplice festival di fumetti: è invece una agguerrita competizione per Cosplayer. L'idea è del noto distributore di fumetti e gadget Star Shop Distribuzione, che ha convocato, al centro di intrattenimento Gherlinda (via Pierluigi Nervi, 6, Corciano), i fan dei fumetti e dei videogames, per una gara all'ultimo costume che mette in palio un montepremi di duemila euro.

L'ex pornodivo, dopo 20 anni sui set del Cinema a luci rosse, si è trasformato in un produttivo autore e scrittore, particolarmente amato dai lettori del genere thriller.

Dal suo secondo romanzo è tratta l'inquietante horror graphic novel di cui il bolognese, classe 1967, è co-autore della sceneggiatura, nonché volto dello psicopatico protagonista nelle 80 tavole dell'albo a fumetti. Durante la giornata di domenica 15, l'ideatore e Il viso di “Bloody Park” ha in serbo una serie di incontri coi fan in Umbria: autografi su copie, immancabili selfie.