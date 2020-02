Sessualità "ecologica", a Perugia un corso per imparare la regolazione naturale della fertilità

Per quanti desiderano entrare in sitonia con le leggi della natura anche in quello che riguarda la propria sessualità, esiste uno strumento estremamente efficace quanto ecologico. E siccome non c'è due senza tre, è anche gratuito. Si tratta della regolazione naturale della fertilità, ovvero la conoscenza di quei segni che nel corpo della donna permettono di riconoscere, giorno per giorno, con precisione quali sono i giorni di fertilità (cioé quando, in seguito a un rapporto sessuale è possibile concepire un bambino) e quali siano invece i giorni sicuramente infertili.

L'obiettivo del corso gratuito, che si svolgerà presso il Consultorio perugino La Dimora il 9,16 e 23 Marzo, è proprio quello di insegnare a chi lo desidera a riconoscere nel proprio corpo quei segni che indicano la fertilità, con la libertà e la consapevolezza di vivere al meglio e in maniera del tutto "ecologica" la propria vita relazionale intima.

Informazioni e adesioni scrivendo a: ladimora@diocesi.perugia.it