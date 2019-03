Colors: musica nuova al Rework di Perugia, Il Gigante e Stone Cavalli

Terzo appuntamento per le serate organizzate in collaborazione con Jap Records all'interno della rassegna Colors del giovedì al Rework di Perugia.

Giovedì 7 marzo è la volta de "Il Gigante", gruppo folignate fresco dell'uscita del disco "La rivolta del perdente" che si affiancheranno ai francesi "Stone Cavalli".

Il Gigante (Foligno, IT)

Il Gigante è un progetto con forti influenze stoner, rock e blues nato nel 2016 dall’idea di cinque ragazzi compaesani che hanno da sempre suonato insieme. Il 20 Aprile 2017 esce il loro primo EP Stomp! che desta da subito molto interesse nella scena musicale del centro Italia anche grazie ai due video di Nemesiasi e Islanda.

Lo stesso anno il gruppo viene eletto miglior band per Arezzo Wave Umbria 2017 e approda alle finali di Milano.

Il 15 Gennaio 2019 è uscito il loro primo album La Rivolta del Perdente con JAP Records. Un capitolo più maturo ma che mantiene lo stesso il loro trend primordiale: testi in italiano uniti a musica che picchia duro, ma che trova comunque i suoi momenti di riflessione ed introspezione.

Stone Cavalli (Grenoble, FR)

Stone Cavalli è il progetto musicale dei fratelli Tarricone, musicisti francesi ma con forti radici italiani.

La musica della band è una corsa rock'n'roll senza fronzoli, le loro canzoni trasudano atmosfere aride e violente che flirtano con il punk e la new wave colpendo duro la dancefloor.